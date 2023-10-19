графиня Головина (графиня Мусина-Пушкина) Клеопатра Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиграфиня Головина (графиня Мусина-Пушкина) Клеопатра Платоновна

графиня Головина (графиня Мусина-Пушкина) Клеопатра Платоновна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1739

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Musin-Pushkin Platon Ivanovitch

Мать: Мусина-Пушкина Марфа Петровна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Княгиня Шаховская Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Граф Головин Сергей Фёдорович

Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1765

Сын: Головин Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Граф Головин Сергей Фёдорович

Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1767

Сын: Головин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Граф Головин Сергей Фёдорович

Российская Империя
Рождение ребёнка
09.11.1776

Сын: Головин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Граф Головин Сергей Фёдорович

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1785
Российская Империя
Российская Империя
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