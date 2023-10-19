графиня Головина (графиня Мусина-Пушкина) Клеопатра Платоновна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1739
Дата смерти1785
ПолЖенский
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Российская Империя
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Княгиня Шаховская Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Граф Головин Сергей Фёдорович
Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1765
Отец ребёнка: Граф Головин Сергей Фёдорович
Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1767
Отец ребёнка: Граф Головин Сергей Фёдорович
Российская Империя
Рождение ребёнка
09.11.1776
Отец ребёнка: Граф Головин Сергей Фёдорович
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1785
Российская Империя
Российская Империя