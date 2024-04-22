граф Головин Сергей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1786
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Княгиня Шаховская Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Графиня Головина Клеопатра Платоновна
Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1765
Мать ребёнка: Графиня Головина Клеопатра Платоновна
Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1767
Мать ребёнка: Графиня Головина Клеопатра Платоновна
Российская Империя
Рождение ребёнка
09.11.1776
Мать ребёнка: Графиня Головина Клеопатра Платоновна
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1786
Российская Империя
Российская Империя