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граф Головин Сергей Фёдорович

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1738

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Княгиня Шаховская Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Графиня Головина Клеопатра Платоновна

Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1765

Сын: Головин Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Графиня Головина Клеопатра Платоновна

Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1767

Сын: Головин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Графиня Головина Клеопатра Платоновна

Российская Империя
Рождение ребёнка
09.11.1776

Сын: Головин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Графиня Головина Клеопатра Платоновна

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1786
Российская Империя
Российская Империя
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