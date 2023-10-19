Головин Иван Сергеевич
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения09.11.1776
Дата смерти07.10.1821
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1776
Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1798
Сын: Головин Александр Иванович
Российская Империя
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Семевская Клеопатра Ивановна
Мать ребёнка: Гр. Головина Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Российская Империя
Рождение ребёнка
13.08.1810
Дочь: Лутовинова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Гр. Головина Настасья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.10.1821
Российская Империя
Российская Империя