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Головин Иван Сергеевич

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

09.11.1776

Дата смерти

07.10.1821

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1776

Отец: Граф Головин Сергей Фёдорович

Мать: Графиня Головина Клеопатра Платоновна

Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1798

Сын: Головин Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Семевская Клеопатра Ивановна

Мать ребёнка: Гр. Головина Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Головин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
13.08.1810

Дочь: Лутовинова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Гр. Головина Настасья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.10.1821
Российская Империя
Российская Империя
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