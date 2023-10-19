Головин Фёдор Иванович
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Головин Иван Сергеевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
12.03.1843
Мать ребёнка: Головина Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1847
Сын: Головин Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Головина Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1848
Сын: Головин Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Головина Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Головина Матрёна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер, чиновник
Смерть
После 1870