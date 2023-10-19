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Головин Фёдор Иванович

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1870

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Головин Иван Сергеевич

Мать: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
12.03.1843

Сын: Головин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Головина Матрёна Ивановна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.01.1847

Сын: Головин Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Головина Матрёна Ивановна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.01.1848

Сын: Головин Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Головина Матрёна Ивановна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Головина Матрёна Ивановна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
офицер, чиновник
Смерть
После 1870
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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