Лутовинова (гр. Головина) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лутовинова (гр. Головина) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1810

Дата смерти

20.12.1875

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1810

Отец: Головин Иван Сергеевич

Мать: Гр. Головина Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Готовицкая Глафира Григорьевна

Отец ребёнка: Лутовинов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лутовинов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Лутовинов Григорий Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.12.1875
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