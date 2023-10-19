Лутовинова (гр. Головина) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1810
Дата смерти20.12.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1810
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Готовицкая Глафира Григорьевна
Отец ребёнка: Лутовинов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лутовинов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Лутовинов Григорий Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.12.1875