княгиня Шаховская (графиня Головина) Елизавета Сергеевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1764
Дата смерти04.11.1831
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Муравьева Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Князь Шаховской Михаил Александрович
Дочь: Голынская Maria Mihailovna
Отец ребёнка: Князь Шаховской Михаил Александрович
Дочь: Кн. Шаховская Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Князь Шаховской Михаил Александрович
Дочь: Кн. Шаховская Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Князь Шаховской Михаил Александрович
Дочь: Кн. Шаховская Елисавета Михайловна
Отец ребёнка: Князь Шаховской Михаил Александрович
Дочь: Муравьева Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Князь Шаховской Михаил Александрович
Сын: Кн. Шаховской Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Князь Шаховской Михаил Александрович
Дочь: Alexandra Mikhailovna
Отец ребёнка: Князь Шаховской Михаил Александрович
Дочь: Кн. Шаховская Клеопатра Михайловна
Отец ребёнка: Князь Шаховской Михаил Александрович