княгиня Шаховская (графиня Головина) Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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княгиня Шаховская (графиня Головина) Елизавета Сергеевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1764

Дата смерти

04.11.1831

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Граф Головин Сергей Фёдорович

Мать: Графиня Головина Клеопатра Платоновна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Муравьева Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Князь Шаховской Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Голынская Maria Mihailovna

Отец ребёнка: Князь Шаховской Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Кн. Шаховская Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Князь Шаховской Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Кн. Шаховская Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Князь Шаховской Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Кн. Шаховская Елисавета Михайловна

Отец ребёнка: Князь Шаховской Михаил Александрович

Рождение ребёнка
20.12.1799

Дочь: Муравьева Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Князь Шаховской Михаил Александрович

Рождение ребёнка
?.09.1801

Сын: Кн. Шаховской Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Князь Шаховской Михаил Александрович

Рождение ребёнка
21.11.1806

Дочь: Alexandra Mikhailovna

Отец ребёнка: Князь Шаховской Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Кн. Шаховская Клеопатра Михайловна

Отец ребёнка: Князь Шаховской Михаил Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.11.1831
Российская Империя
Российская Империя
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