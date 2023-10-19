кн. Шаховской Валентин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1801
Дата смерти12.06.1850
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1801
Бракосочетание
30.01.1825
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Шаховская Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Кн. Шаховская Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
02.05.1827
Сын: Шаховской Михаил Валентинович
Мать ребёнка: Кн. Шаховская Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Князь Шаховской Петр Валентинович
Мать ребёнка: Кн. Шаховская Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
05.12.1830
Сын: Шаховской Александр Валентинович
Мать ребёнка: Кн. Шаховская Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Софья Валентиновна
Мать ребёнка: Кн. Шаховская Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
22.09.1836
Бракосочетание
09.01.1839
Рождение ребёнка
28.04.1842
Сын: Шаховской Гавриил Валентинович
Мать ребёнка: Кн. Шаховская София Гавриловна
Смерть
12.06.1850