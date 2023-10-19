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кн. Шаховской Валентин Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1801

Дата смерти

12.06.1850

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

1764 г.р.

Жена

1803 г.р.
1804 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1801

Отец: Князь Шаховской Михаил Александрович

Мать: Княгиня Шаховская Елизавета Сергеевна

Бракосочетание
30.01.1825

Жена: Кн. Шаховская Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Шаховская Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Кн. Шаховская Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
02.05.1827

Сын: Шаховской Михаил Валентинович

Мать ребёнка: Кн. Шаховская Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Князь Шаховской Петр Валентинович

Мать ребёнка: Кн. Шаховская Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
05.12.1830

Сын: Шаховской Александр Валентинович

Мать ребёнка: Кн. Шаховская Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Софья Валентиновна

Мать ребёнка: Кн. Шаховская Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
22.09.1836

Сын: Prince Shakhovskoy-Glebov-Streshnev Mikhail Valentinovich

Мать ребёнка: Кн. Шаховская Елизавета Александровна

Бракосочетание
09.01.1839

Жена: Кн. Шаховская София Гавриловна

Рождение ребёнка
28.04.1842

Сын: Шаховской Гавриил Валентинович

Мать ребёнка: Кн. Шаховская София Гавриловна

Смерть
12.06.1850
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