кн. Шаховская (Муханова) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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кн. Шаховская (Муханова) Елизавета Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1803

Дата смерти

23.10.1836

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1825

Муж: Кн. Шаховской Валентин Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Шаховская Наталья Валентиновна

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Валентин Михайлович

Рождение ребёнка
02.05.1827

Сын: Шаховской Михаил Валентинович

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Валентин Михайлович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Князь Шаховской Петр Валентинович

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Валентин Михайлович

Рождение ребёнка
05.12.1830

Сын: Шаховской Александр Валентинович

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Валентин Михайлович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Софья Валентиновна

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Валентин Михайлович

Рождение ребёнка
22.09.1836

Сын: Prince Shakhovskoy-Glebov-Streshnev Mikhail Valentinovich

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Валентин Михайлович

Смерть
23.10.1836
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