кн. Шаховская (Муханова) Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1803
Дата смерти23.10.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1825
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Шаховская Наталья Валентиновна
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Валентин Михайлович
Рождение ребёнка
02.05.1827
Сын: Шаховской Михаил Валентинович
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Валентин Михайлович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Князь Шаховской Петр Валентинович
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Валентин Михайлович
Рождение ребёнка
05.12.1830
Сын: Шаховской Александр Валентинович
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Валентин Михайлович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Софья Валентиновна
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Валентин Михайлович
Рождение ребёнка
22.09.1836
Смерть
23.10.1836