Шаховской Александр Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1830
Дата смерти03.07.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1830
Бракосочетание
12.05.1882
Рождение ребёнка
12.02.1883
Дочь: Казакова София Александровна
Мать ребёнка: Шаховская Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
13.02.1885
Сын: Шаховской Валентин Александрович
Мать ребёнка: Шаховская Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
04.05.1886
Сын: Шаховской Александр Александрович
Мать ребёнка: Шаховская Ольга Семеновна
Смерть
03.07.1906
Белая Колпь, Шаховская, Московская область
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва