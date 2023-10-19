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Шаховской Александр Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1830

Дата смерти

03.07.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1830

Отец: Кн. Шаховской Валентин Михайлович

Мать: Кн. Шаховская Елизавета Александровна

Бракосочетание
12.05.1882

Жена: Шаховская Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
12.02.1883

Дочь: Казакова София Александровна

Мать ребёнка: Шаховская Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
13.02.1885

Сын: Шаховской Валентин Александрович

Мать ребёнка: Шаховская Ольга Семеновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.05.1886

Сын: Шаховской Александр Александрович

Мать ребёнка: Шаховская Ольга Семеновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
03.07.1906
Белая Колпь, Шаховская, Московская область
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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