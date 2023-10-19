Шаховская (Стишинская) Ольга Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1853
Дата смерти27.10.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.05.1882
Рождение ребёнка
12.02.1883
Дочь: Казакова София Александровна
Отец ребёнка: Шаховской Александр Валентинович
Рождение ребёнка
13.02.1885
Сын: Шаховской Валентин Александрович
Отец ребёнка: Шаховской Александр Валентинович
Рождение ребёнка
04.05.1886
Сын: Шаховской Александр Александрович
Отец ребёнка: Шаховской Александр Валентинович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.10.1891