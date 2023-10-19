Шаховская (Стишинская) Ольга Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаховская (Стишинская) Ольга Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1853

Дата смерти

27.10.1891

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.05.1882

Муж: Шаховской Александр Валентинович

Рождение ребёнка
12.02.1883

Дочь: Казакова София Александровна

Отец ребёнка: Шаховской Александр Валентинович

Рождение ребёнка
13.02.1885

Сын: Шаховской Валентин Александрович

Отец ребёнка: Шаховской Александр Валентинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.05.1886

Сын: Шаховской Александр Александрович

Отец ребёнка: Шаховской Александр Валентинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.10.1891
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