Prince Shakhovskoy-Glebov-Streshnev Mikhail Valentinovich
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1836
Дата смерти1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1836
Бракосочетание
31.01.1862
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Фёдор
Мать ребёнка: Princess Shakhovskaya-Glebova-Streshneva Evgenia Fedorovna
Работа или профессия
Неизвестно
GenLt
Смерть
1892