Prince Shakhovskoy-Glebov-Streshnev Mikhail Valentinovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Prince Shakhovskoy-Glebov-Streshnev Mikhail Valentinovich

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1836

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1836

Отец: Кн. Шаховской Валентин Михайлович

Мать: Кн. Шаховская Елизавета Александровна

Бракосочетание
31.01.1862

Жена: Princess Shakhovskaya-Glebova-Streshneva Evgenia Fedorovna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Фёдор

Мать ребёнка: Princess Shakhovskaya-Glebova-Streshneva Evgenia Fedorovna

Работа или профессия
Неизвестно
GenLt
Смерть
1892
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