Princess Shakhovskaya-Glebova-Streshneva (von Brevern) Evgenia Fedorovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Princess Shakhovskaya-Glebova-Streshneva (von Brevern) Evgenia Fedorovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1846

Дата смерти

?.11.1924

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1862

Муж: Prince Shakhovskoy-Glebov-Streshnev Mikhail Valentinovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Фёдор

Отец ребёнка: Prince Shakhovskoy-Glebov-Streshnev Mikhail Valentinovich

Смерть
?.11.1924
Похороны
Неизвестно
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