Princess Shakhovskaya-Glebova-Streshneva (von Brevern) Evgenia Fedorovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1846
Дата смерти?.11.1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1862
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Фёдор
Отец ребёнка: Prince Shakhovskoy-Glebov-Streshnev Mikhail Valentinovich
Смерть
?.11.1924
Похороны
Неизвестно