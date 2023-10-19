Голынская (Shakovskaya) Maria Mihailovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1849
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
29.01.1817
Дочь: Арсеньева Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Голынский Михаил Казимирович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Голынский Михаил Казимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голынский Иван Михайлович
Отец ребёнка: Голынский Михаил Казимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матильда Михайловна
Отец ребёнка: Голынский Михаил Казимирович
Смерть
1849