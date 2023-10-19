Голынская (Shakovskaya) Maria Mihailovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голынская (Shakovskaya) Maria Mihailovna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1849

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Князь Шаховской Михаил Александрович

Мать: Княгиня Шаховская Елизавета Сергеевна

Рождение ребёнка
29.01.1817

Дочь: Арсеньева Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Голынский Михаил Казимирович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Голынский Михаил Казимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голынский Иван Михайлович

Отец ребёнка: Голынский Михаил Казимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матильда Михайловна

Отец ребёнка: Голынский Михаил Казимирович

Смерть
1849
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