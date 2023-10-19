Арсеньева (Голынская) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1817
Дата смерти21.01.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1817
Рождение ребёнка
01.04.1854
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Арсеньев Sergei Федорович
Рождение ребёнка
31.05.1856
Дочь: Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Арсеньев Sergei Федорович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Бух Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Арсеньев Sergei Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.01.1877
Москва, город федерального значения Москва