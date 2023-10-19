Арсеньева (Голынская) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньева (Голынская) Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1817

Дата смерти

21.01.1877

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1817

Отец: Голынский Михаил Казимирович

Мать: Голынская Maria Mihailovna

Рождение ребёнка
01.04.1854

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Арсеньев Sergei Федорович

Рождение ребёнка
31.05.1856

Дочь: Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Арсеньев Sergei Федорович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Бух Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Арсеньев Sergei Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.01.1877
Москва, город федерального значения Москва
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