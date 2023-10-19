Голынский Михаил Казимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голынский Михаил Казимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1817

Дочь: Арсеньева Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Голынская Maria Mihailovna

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Голынская Maria Mihailovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голынский Иван Михайлович

Мать ребёнка: Голынская Maria Mihailovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матильда Михайловна

Мать ребёнка: Голынская Maria Mihailovna

Смерть
1830
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