Голынский Михаил Казимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.01.1817
Дочь: Арсеньева Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Голынская Maria Mihailovna
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Голынская Maria Mihailovna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голынский Иван Михайлович
Мать ребёнка: Голынская Maria Mihailovna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матильда Михайловна
Мать ребёнка: Голынская Maria Mihailovna
Смерть
1830