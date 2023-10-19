Муравьева (кн. Шаховская) Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти29.01.1835
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
14.06.1819
Сын: Муравьев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
17.03.1820
Дочь: Александра Александровна
Рождение ребёнка
31.10.1822
Дочь: София Александровна
Рождение ребёнка
19.08.1830
Сын: Муравьев Иван Александрович
Смерть
29.01.1835