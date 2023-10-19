Муравьева (кн. Шаховская) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (кн. Шаховская) Прасковья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

29.01.1835

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Князь Шаховской Михаил Александрович

Мать: Княгиня Шаховская Елизавета Сергеевна

Бракосочетание
29.09.1818

Муж: не указан

Рождение ребёнка
14.06.1819

Сын: Муравьев Михаил Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.03.1820

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.10.1822

Дочь: София Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.08.1830

Сын: Муравьев Иван Александрович

Отец ребёнка: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
29.01.1835
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