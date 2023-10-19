Челищева (Гендрикова) Варвара Ивановна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения03.01.1747
Дата смерти1817
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1747
Российская Империя
Бракосочетание
1763
Рождение ребёнка
1764
Сын: Челищев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Челищев Алексей Богданович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Челищев Алексей Богданович
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Челищев Алексей Богданович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Челищев Алексей Богданович
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Смерть
1817