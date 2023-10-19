Челищева (Гендрикова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челищева (Гендрикова) Варвара Ивановна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

03.01.1747

Дата смерти

1817

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1747

Отец: Гендриков Иван Симонович

Мать: Гендрикова Елизавета Сергеевна

Российская Империя
Бракосочетание
1763

Муж: Челищев Алексей Богданович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Челищев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Челищев Алексей Богданович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Челищев Алексей Богданович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1767

Сын: Челищев Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Челищев Алексей Богданович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Челищев Алексей Богданович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Смерть
1817
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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