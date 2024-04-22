Челищев Алексей Богданович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти06.04.1806
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Бракосочетание
1763
Рождение ребёнка
1764
Сын: Челищев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Челищева Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Челищева Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Челищева Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Челищева Варвара Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Смерть
06.04.1806
Похороны
?.04.1806