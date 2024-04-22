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Челищев Алексей Богданович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1744

Дата смерти

06.04.1806

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1763

Жена: Челищева Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Челищев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Челищева Варвара Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Челищева Варвара Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1767

Сын: Челищев Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Челищева Варвара Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Челищева Варвара Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Смерть
06.04.1806
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
?.04.1806
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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