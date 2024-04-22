Челищев Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Бракосочетание
1801
Рождение ребёнка
1802
Сын: Челищев Иван Александрович
Мать ребёнка: Челищева Екатерина Григорьевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
1804
Сын: Челищев Николай Александрович
Мать ребёнка: Челищева Екатерина Григорьевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Марковская Мария Александровна
Мать ребёнка: Челищева Екатерина Григорьевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
12.05.1812
Сын: Челищев Пётр Александрович
Мать ребёнка: Челищева Екатерина Григорьевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Челищева Екатерина Григорьевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
02.08.1815
Сын: Челищев Глеб Александрович
Мать ребёнка: Челищева Екатерина Григорьевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Чагина Анна Александровна
Мать ребёнка: Челищева Екатерина Григорьевна
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
1822
Российская Империя
Российская Империя