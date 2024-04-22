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Челищев Александр Алексеевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1764

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Челищев Алексей Богданович

Мать: Челищева Варвара Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1801

Жена: Челищева Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Челищев Иван Александрович

Мать ребёнка: Челищева Екатерина Григорьевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1804

Сын: Челищев Николай Александрович

Мать ребёнка: Челищева Екатерина Григорьевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Марковская Мария Александровна

Мать ребёнка: Челищева Екатерина Григорьевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
12.05.1812

Сын: Челищев Пётр Александрович

Мать ребёнка: Челищева Екатерина Григорьевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Челищева Екатерина Григорьевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
02.08.1815

Сын: Челищев Глеб Александрович

Мать ребёнка: Челищева Екатерина Григорьевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Чагина Анна Александровна

Мать ребёнка: Челищева Екатерина Григорьевна

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
1822
Российская Империя
Российская Империя
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