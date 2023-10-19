Челищев Николай Александрович
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1804
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Российская Империя
Бракосочетание
1828
Жена: Челищева Татяна Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1829
Сын: Челищев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Челищева Татяна Ивановна
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1840
Российская Империя
Российская Империя