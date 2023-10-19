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Челищев Николай Александрович

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1804

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Челищев Александр Алексеевич

Мать: Челищева Екатерина Григорьевна

Российская Империя
Бракосочетание
1828

Жена: Челищева Татяна Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1829

Сын: Челищев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Челищева Татяна Ивановна

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1840
Российская Империя
Российская Империя
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