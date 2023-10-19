Челищева (Челищева) Екатерина Григорьевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1785
Дата смерти1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя
Бракосочетание
1801
Рождение ребёнка
1802
Сын: Челищев Иван Александрович
Отец ребёнка: Челищев Александр Алексеевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
1804
Сын: Челищев Николай Александрович
Отец ребёнка: Челищев Александр Алексеевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Марковская Мария Александровна
Отец ребёнка: Челищев Александр Алексеевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
12.05.1812
Сын: Челищев Пётр Александрович
Отец ребёнка: Челищев Александр Алексеевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Челищев Александр Алексеевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
02.08.1815
Сын: Челищев Глеб Александрович
Отец ребёнка: Челищев Александр Алексеевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Чагина Анна Александровна
Отец ребёнка: Челищев Александр Алексеевич
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1844
Российская Империя
Российская Империя