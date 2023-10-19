Челищева (Челищева) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челищева (Челищева) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1785

Дата смерти

1844

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
1801

Муж: Челищев Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Челищев Иван Александрович

Отец ребёнка: Челищев Александр Алексеевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
1804

Сын: Челищев Николай Александрович

Отец ребёнка: Челищев Александр Алексеевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Марковская Мария Александровна

Отец ребёнка: Челищев Александр Алексеевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
12.05.1812

Сын: Челищев Пётр Александрович

Отец ребёнка: Челищев Александр Алексеевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Челищев Александр Алексеевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
02.08.1815

Сын: Челищев Глеб Александрович

Отец ребёнка: Челищев Александр Алексеевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Чагина Анна Александровна

Отец ребёнка: Челищев Александр Алексеевич

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1844
Российская Империя
Российская Империя
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