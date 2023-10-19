Челищев Иван Александрович
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1802
Дата смерти1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Российская Империя
Бракосочетание
1829
Рождение ребёнка
02.07.1830
Дочь: Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Челищева Александра Александровна
Рождение ребёнка
04.09.1831
Дочь: София Ивановна
Мать ребёнка: Челищева Александра Александровна
Рождение ребёнка
12.05.1833
Мать ребёнка: Челищева Александра Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
1864