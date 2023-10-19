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Челищев Иван Александрович

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1802

Дата смерти

1864

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Челищев Александр Алексеевич

Мать: Челищева Екатерина Григорьевна

Российская Империя
Бракосочетание
1829

Жена: Челищева Александра Александровна

Рождение ребёнка
02.07.1830

Дочь: Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Челищева Александра Александровна

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.09.1831

Дочь: София Ивановна

Мать ребёнка: Челищева Александра Александровна

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.05.1833

Сын: Челищев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Челищева Александра Александровна

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
1864
Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
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