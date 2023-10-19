Челищева (Челищева) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челищева (Челищева) Александра Александровна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1813

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
1829

Муж: Челищев Иван Александрович

Рождение ребёнка
02.07.1830

Дочь: Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Челищев Иван Александрович

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.09.1831

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Челищев Иван Александрович

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.05.1833

Сын: Челищев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Челищев Иван Александрович

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1873
Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
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