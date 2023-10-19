Челищева (Челищева) Александра Александровна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1813
Дата смерти1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя
Бракосочетание
1829
Рождение ребёнка
02.07.1830
Дочь: Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Челищев Иван Александрович
Рождение ребёнка
04.09.1831
Дочь: София Ивановна
Отец ребёнка: Челищев Иван Александрович
Рождение ребёнка
12.05.1833
Отец ребёнка: Челищев Иван Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1873