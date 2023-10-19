Чагина (Челищева) Анна Александровна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Российская Империя
Рождение ребёнка
15.10.1835
Сын: Чагин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Чагин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1836
Дочь: Щепотьева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Чагин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1837
Отец ребёнка: Чагин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1839
Отец ребёнка: Чагин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1843
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Чагин Михаил Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1860
Российская Империя
Российская Империя