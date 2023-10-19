Чагина (Челищева) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чагина (Челищева) Анна Александровна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Челищев Александр Алексеевич

Мать: Челищева Екатерина Григорьевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
15.10.1835

Сын: Чагин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Чагин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
26.09.1836

Дочь: Щепотьева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Чагин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
30.10.1837

Сын: Чагин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Чагин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1839

Сын: Чагин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Чагин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
25.08.1843

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Чагин Михаил Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1860
Российская Империя
Российская Империя
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