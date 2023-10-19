Чагин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
1798
Рождение
1798
Рождение ребёнка
15.10.1835
Сын: Чагин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Чагина Анна Александровна
Рождение ребёнка
26.09.1836
Дочь: Щепотьева Елена Михайловна
Мать ребёнка: Чагина Анна Александровна
Рождение ребёнка
30.10.1837
Мать ребёнка: Чагина Анна Александровна
Рождение ребёнка
14.04.1839
Мать ребёнка: Чагина Анна Александровна
Рождение ребёнка
25.08.1843
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Чагина Анна Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1850
Российская Империя
Российская Империя