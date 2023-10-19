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Чагин Михаил Иванович

Место рождения

Райково, Тверской уезд, Тверская губерния

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Крещение
1798
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Райково, Тверской уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1835

Сын: Чагин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Чагина Анна Александровна

Рождение ребёнка
26.09.1836

Дочь: Щепотьева Елена Михайловна

Мать ребёнка: Чагина Анна Александровна

Рождение ребёнка
30.10.1837

Сын: Чагин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Чагина Анна Александровна

Рождение ребёнка
14.04.1839

Сын: Чагин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Чагина Анна Александровна

Рождение ребёнка
25.08.1843

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Чагина Анна Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1850
Российская Империя
Российская Империя
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