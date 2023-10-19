Гендриков Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гендрикова (Бакшеева) Евдокия (Авдотья) Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гендрикова (Бакшеева) Евдокия (Авдотья) Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гендриков Симон Сергеевич
Мать ребёнка: Гендрикова (Бакшеева) Евдокия (Авдотья) Романовна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Рождение ребёнка
1787