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Гендриков Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гендриков Иван Симонович

Мать: Гендрикова (Бутурлина) Елизавета Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гендрикова (Бакшеева) Евдокия (Авдотья) Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гендрикова (Бакшеева) Евдокия (Авдотья) Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: граф Гендриков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Гендрикова (Бакшеева) Евдокия (Авдотья) Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гендриков Симон Сергеевич

Мать ребёнка: Гендрикова (Бакшеева) Евдокия (Авдотья) Романовна

Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мещерская (графиня Гендрикова) Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Гендрикова (Бакшеева) Евдокия (Авдотья) Романовна

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