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Гендриков Симон Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гендриков Сергей Иванович

Мать: Гендрикова (Бакшеева) Евдокия (Авдотья) Романовна

Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Красовская (Гендрикова) Мария Симоновна

Мать ребёнка: Гендрикова (Стремоухова) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
?.08.1819

Сын: Гендриков Иван Симонович

Мать ребёнка: Гендрикова (Стремоухова) Елизавета Васильевна

Бракосочетание
19.07.1820

Жена: Гендрикова (Стремоухова) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Сомова (Гендрикова) Александра Симоновна

Мать ребёнка: Гендрикова (Стремоухова) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
12.05.1822

Сын: Гендриков Павел Симонович

Мать ребёнка: Гендрикова (Стремоухова) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
10.09.1823

Сын: Гендриков Петр Симонович

Мать ребёнка: Гендрикова (Стремоухова) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
30.05.1826

Сын: Гендриков Александр Симонович

Мать ребёнка: Гендрикова (Стремоухова) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
12.01.1828

Сын: Гендриков Николай Симонович

Мать ребёнка: Гендрикова (Стремоухова) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Николаева (Гендрикова) Елизавета Симоновна

Мать ребёнка: Гендрикова (Стремоухова) Елизавета Васильевна

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