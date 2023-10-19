Гендриков Симон Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Рождение ребёнка
1818
Рождение ребёнка
?.08.1819
Мать ребёнка: Гендрикова (Стремоухова) Елизавета Васильевна
Бракосочетание
19.07.1820
Рождение ребёнка
1821
Рождение ребёнка
12.05.1822
Сын: Гендриков Павел Симонович
Мать ребёнка: Гендрикова (Стремоухова) Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
10.09.1823
Мать ребёнка: Гендрикова (Стремоухова) Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
30.05.1826
Сын: Гендриков Александр Симонович
Мать ребёнка: Гендрикова (Стремоухова) Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
12.01.1828
Сын: Гендриков Николай Симонович
Мать ребёнка: Гендрикова (Стремоухова) Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1830