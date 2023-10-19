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Гендриков Иван Симонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1819

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1819

Отец: Гендриков Симон Сергеевич

Мать: Гендрикова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
12.07.1845

Сын: Гендриков Александр Иванович

Мать ребёнка: Гендрикова Анна

Рождение ребёнка
07.03.1847

Сын: Гендриков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Гендрикова Анна

Рождение ребёнка
04.08.1849

Дочь: Мещерина Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Гендрикова Анна

Рождение ребёнка
20.09.1850

Дочь: Крым-Гирей Поликсена Ивановна

Мать ребёнка: Гендрикова Анна

Рождение ребёнка
17.04.1852

Сын: Гендриков Николай Иванович

Мать ребёнка: Гендрикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гендрикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гендрикова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
коллежский секретарь
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