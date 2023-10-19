Гендриков Иван Симонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1819
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1819
Рождение ребёнка
12.07.1845
Сын: Гендриков Александр Иванович
Мать ребёнка: Гендрикова Анна
Рождение ребёнка
07.03.1847
Сын: Гендриков Михаил Иванович
Мать ребёнка: Гендрикова Анна
Рождение ребёнка
04.08.1849
Дочь: Мещерина Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Гендрикова Анна
Рождение ребёнка
20.09.1850
Дочь: Крым-Гирей Поликсена Ивановна
Мать ребёнка: Гендрикова Анна
Рождение ребёнка
17.04.1852
Сын: Гендриков Николай Иванович
Мать ребёнка: Гендрикова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гендрикова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гендрикова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский секретарь