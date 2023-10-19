Гендрикова (Гендрикова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гендрикова (Гендрикова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1845

Сын: Гендриков Александр Иванович

Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович

Рождение ребёнка
07.03.1847

Сын: Гендриков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович

Рождение ребёнка
04.08.1849

Дочь: Мещерина Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович

Рождение ребёнка
20.09.1850

Дочь: Крым-Гирей Поликсена Ивановна

Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович

Рождение ребёнка
17.04.1852

Сын: Гендриков Николай Иванович

Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гендриков Иван Симонович

Работа или профессия
Неизвестно
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