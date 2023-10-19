Гендрикова (Стремоухова) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гендрикова (Стремоухова) Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Около 1837

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Красовская Мария Симоновна

Отец ребёнка: Гендриков Симон Сергеевич

Рождение ребёнка
?.08.1819

Сын: Гендриков Иван Симонович

Отец ребёнка: Гендриков Симон Сергеевич

Бракосочетание
19.07.1820

Муж: Гендриков Симон Сергеевич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Сомова Александра Симоновна

Отец ребёнка: Гендриков Симон Сергеевич

Рождение ребёнка
12.05.1822

Сын: Гендриков Павел Симонович

Отец ребёнка: Гендриков Симон Сергеевич

Рождение ребёнка
10.09.1823

Сын: Гендриков Петр Симонович

Отец ребёнка: Гендриков Симон Сергеевич

Рождение ребёнка
30.05.1826

Сын: Гендриков Александр Симонович

Отец ребёнка: Гендриков Симон Сергеевич

Рождение ребёнка
12.01.1828

Сын: Гендриков Николай Симонович

Отец ребёнка: Гендриков Симон Сергеевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Николаева Елизавета Симоновна

Отец ребёнка: Гендриков Симон Сергеевич

Смерть
Около 1837
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