Гендрикова (Стремоухова) Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиОколо 1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Красовская Мария Симоновна
Отец ребёнка: Гендриков Симон Сергеевич
Рождение ребёнка
?.08.1819
Отец ребёнка: Гендриков Симон Сергеевич
Бракосочетание
19.07.1820
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Сомова Александра Симоновна
Отец ребёнка: Гендриков Симон Сергеевич
Рождение ребёнка
12.05.1822
Сын: Гендриков Павел Симонович
Отец ребёнка: Гендриков Симон Сергеевич
Рождение ребёнка
10.09.1823
Отец ребёнка: Гендриков Симон Сергеевич
Рождение ребёнка
30.05.1826
Сын: Гендриков Александр Симонович
Отец ребёнка: Гендриков Симон Сергеевич
Рождение ребёнка
12.01.1828
Сын: Гендриков Николай Симонович
Отец ребёнка: Гендриков Симон Сергеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Николаева Елизавета Симоновна
Отец ребёнка: Гендриков Симон Сергеевич
Смерть
Около 1837