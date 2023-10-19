Сомова (Гендрикова) Александра Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомова (Гендрикова) Александра Симоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 29.12.1909

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Гендриков Симон Сергеевич

Мать: Гендрикова Елизавета Васильевна

Бракосочетание
1839

Муж: Сомов Василий Александрович

с.Лебяжье Землянского уезда
с.Лебяжье Землянского уезда
Рождение ребёнка
14.01.1841

Дочь: Bsse. Staël Von Holstein Елена Васильевна

Отец ребёнка: Сомов Василий Александрович

Рождение ребёнка
17.08.1843

Сын: Сомов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Сомов Василий Александрович

Рождение ребёнка
11.06.1846

Сын: Сомов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Сомов Василий Александрович

Рождение ребёнка
04.08.1848

Сын: Сомов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Сомов Василий Александрович

Рождение ребёнка
08.04.1850

Сын: Сомов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Сомов Василий Александрович

Смерть
После 29.12.1909
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