Сомова (Гендрикова) Александра Симоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 29.12.1909
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
1839
с.Лебяжье Землянского уезда
с.Лебяжье Землянского уезда
Рождение ребёнка
14.01.1841
Дочь: Bsse. Staël Von Holstein Елена Васильевна
Отец ребёнка: Сомов Василий Александрович
Рождение ребёнка
17.08.1843
Отец ребёнка: Сомов Василий Александрович
Рождение ребёнка
11.06.1846
Отец ребёнка: Сомов Василий Александрович
Рождение ребёнка
04.08.1848
Сын: Сомов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Сомов Василий Александрович
Рождение ребёнка
08.04.1850
Отец ребёнка: Сомов Василий Александрович
Смерть
После 29.12.1909