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Сомов Василий Васильевич
Сомов Василий Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.04.1850
Пол
Мужской
Отец
Сомов Василий Александрович
1798 г.р.
Мать
Сомова (Гендрикова) Александра Симоновна
1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1850
Отец:
Сомов Василий Александрович
Мать:
Сомова Александра Симоновна
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