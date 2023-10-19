Сомов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1850

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1850

Отец: Сомов Василий Александрович

Мать: Сомова Александра Симоновна

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