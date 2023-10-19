Сомов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1839
с.Лебяжье Землянского уезда
с.Лебяжье Землянского уезда
Рождение ребёнка
14.01.1841
Дочь: Bsse. Staël Von Holstein Елена Васильевна
Мать ребёнка: Сомова Александра Симоновна
Рождение ребёнка
17.08.1843
Мать ребёнка: Сомова Александра Симоновна
Рождение ребёнка
11.06.1846
Мать ребёнка: Сомова Александра Симоновна
Рождение ребёнка
04.08.1848
Сын: Сомов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Сомова Александра Симоновна
Рождение ребёнка
08.04.1850
Мать ребёнка: Сомова Александра Симоновна
Работа или профессия
Неизвестно
гвардии штабс-капитан
Смерть
1853