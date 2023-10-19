Сомов Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомов Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1839

Жена: Сомова Александра Симоновна

с.Лебяжье Землянского уезда
с.Лебяжье Землянского уезда
Рождение ребёнка
14.01.1841

Дочь: Bsse. Staël Von Holstein Елена Васильевна

Мать ребёнка: Сомова Александра Симоновна

Рождение ребёнка
17.08.1843

Сын: Сомов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Сомова Александра Симоновна

Рождение ребёнка
11.06.1846

Сын: Сомов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Сомова Александра Симоновна

Рождение ребёнка
04.08.1848

Сын: Сомов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Сомова Александра Симоновна

Рождение ребёнка
08.04.1850

Сын: Сомов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Сомова Александра Симоновна

Работа или профессия
Неизвестно
гвардии штабс-капитан
Смерть
1853
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