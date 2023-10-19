Гендриков Петр Симонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1823
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1823
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Лидия Петровна
Мать ребёнка: Гендрикова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гендрикова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гендриков Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Гендрикова Наталья Николаевна
Смерть
После 1897
Похороны
Неизвестно
Рубежное, Волчанский уезд, Харьковская губерния