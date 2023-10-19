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Гендриков Петр Симонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1823

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1823

Отец: Гендриков Симон Сергеевич

Мать: Гендрикова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Лидия Петровна

Мать ребёнка: Гендрикова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гендрикова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гендриков Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Гендрикова Наталья Николаевна

Смерть
После 1897
Похороны
Неизвестно
Рубежное, Волчанский уезд, Харьковская губерния
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