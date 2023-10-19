Гендрикова (N.N.) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Лидия Петровна
Отец ребёнка: Гендриков Петр Симонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гендриков Петр Симонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гендриков Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Гендриков Петр Симонович
Работа или профессия
Неизвестно