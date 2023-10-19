Гендрикова (N.N.) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гендрикова (N.N.) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1860 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Лидия Петровна

Отец ребёнка: Гендриков Петр Симонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гендриков Петр Симонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гендриков Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Гендриков Петр Симонович

Работа или профессия
Неизвестно
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