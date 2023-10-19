Красовская (Гендрикова) Мария Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красовская (Гендрикова) Мария Симоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Гендриков Симон Сергеевич

Мать: Гендрикова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
15.01.1838

Дочь: Красовская Елисавета Николаевна

Отец ребёнка: Красовский Николай Петрович

Kharkiv, Kharkiv Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
30.11.1838

Сын: Красовский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Красовский Николай Петрович

Chuhuiv, Kharkiv Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
01.12.1839

Сын: Красовский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Красовский Николай Петрович

Chuhuiv, Kharkiv Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
13.03.1842

Дочь: Морошкина - Сомова Софья Николаевна

Отец ребёнка: Красовский Николай Петрович

Chuhuiv, Kharkiv Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
01.05.1844

Дочь: Красовская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Красовский Николай Петрович

Kharkiv, Kharkiv Oblast Ukraine
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