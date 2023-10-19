Красовская (Гендрикова) Мария Симоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
15.01.1838
Дочь: Красовская Елисавета Николаевна
Отец ребёнка: Красовский Николай Петрович
Kharkiv, Kharkiv Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
30.11.1838
Сын: Красовский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Красовский Николай Петрович
Chuhuiv, Kharkiv Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
01.12.1839
Сын: Красовский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Красовский Николай Петрович
Chuhuiv, Kharkiv Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
13.03.1842
Дочь: Морошкина - Сомова Софья Николаевна
Отец ребёнка: Красовский Николай Петрович
Chuhuiv, Kharkiv Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
01.05.1844
Дочь: Красовская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Красовский Николай Петрович
Kharkiv, Kharkiv Oblast Ukraine