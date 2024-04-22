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Красовский Николай Петрович

Место рождения

Роище, Чернігівська область

Дата рождения

12.12.1808

Дата смерти

28.06.1855

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Роище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.01.1838

Дочь: Красовская Елисавета Николаевна

Мать ребёнка: Красовская Мария Симоновна

Kharkiv, Kharkiv Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
30.11.1838

Сын: Красовский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Красовская Мария Симоновна

Chuhuiv, Kharkiv Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
01.12.1839

Сын: Красовский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Красовская Мария Симоновна

Chuhuiv, Kharkiv Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
13.03.1842

Дочь: Морошкина - Сомова Софья Николаевна

Мать ребёнка: Красовская Мария Симоновна

Chuhuiv, Kharkiv Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
01.05.1844

Дочь: Красовская Мария Николаевна

Мать ребёнка: Красовская Мария Симоновна

Kharkiv, Kharkiv Oblast Ukraine
Смерть
28.06.1855
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