Красовский Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения12.12.1808
Дата смерти28.06.1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1808
Рождение ребёнка
15.01.1838
Дочь: Красовская Елисавета Николаевна
Мать ребёнка: Красовская Мария Симоновна
Kharkiv, Kharkiv Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
30.11.1838
Сын: Красовский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Красовская Мария Симоновна
Chuhuiv, Kharkiv Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
01.12.1839
Сын: Красовский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Красовская Мария Симоновна
Chuhuiv, Kharkiv Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
13.03.1842
Дочь: Морошкина - Сомова Софья Николаевна
Мать ребёнка: Красовская Мария Симоновна
Chuhuiv, Kharkiv Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
01.05.1844
Дочь: Красовская Мария Николаевна
Мать ребёнка: Красовская Мария Симоновна
Kharkiv, Kharkiv Oblast Ukraine
Смерть
28.06.1855