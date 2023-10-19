Гендрикова (Бакшеева) Евдокия (Авдотья) Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гендрикова (Бакшеева) Евдокия (Авдотья) Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гендриков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гендриков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: граф Гендриков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Гендриков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гендриков Симон Сергеевич

Отец ребёнка: Гендриков Сергей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мещерская (графиня Гендрикова) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Гендриков Сергей Иванович

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