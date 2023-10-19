Гендрикова (Бакшеева) Евдокия (Авдотья) Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гендриков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гендриков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: граф Гендриков Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Гендриков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гендриков Симон Сергеевич
Отец ребёнка: Гендриков Сергей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мещерская (графиня Гендрикова) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Гендриков Сергей Иванович