Волконская (графиня Гендрикова) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолконская (графиня Гендрикова) Софья Ивановна

Волконская (графиня Гендрикова) Софья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гендриков Иван Симонович

Мать: Гендрикова (Бутурлина) Елизавета Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Volkonskij Pëtr

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: князь Волконский Павел Петрович

Отец ребёнка: Volkonskij Pëtr

Рождение ребёнка
1787

Сын: князь Волконский Иван Петрович

Отец ребёнка: Volkonskij Pëtr

Рождение ребёнка
1792

Сын: кн. Волконский Алексей Петрович

Отец ребёнка: Volkonskij Pëtr

Рождение ребёнка
1794

Сын: князь Волконский Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Volkonskij Pëtr

Мы используем куки для улучшения работы сайта.