Волконская (графиня Гендрикова) Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Volkonskij Pëtr
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: князь Волконский Павел Петрович
Отец ребёнка: Volkonskij Pëtr
Рождение ребёнка
1787
Сын: князь Волконский Иван Петрович
Отец ребёнка: Volkonskij Pëtr
Рождение ребёнка
1792
Сын: кн. Волконский Алексей Петрович
Отец ребёнка: Volkonskij Pëtr
Рождение ребёнка
1794
Сын: князь Волконский Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Volkonskij Pëtr