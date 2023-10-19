Volkonskij Pëtr — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиVolkonskij Pëtr

Volkonskij Pëtr

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1759

Дата смерти

04.03.1827

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волконская (графиня Гендрикова) Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: князь Волконский Павел Петрович

Мать ребёнка: Волконская (графиня Гендрикова) Софья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
бригадир
Рождение ребёнка
1787

Сын: князь Волконский Иван Петрович

Мать ребёнка: Волконская (графиня Гендрикова) Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1792

Сын: кн. Волконский Алексей Петрович

Мать ребёнка: Волконская (графиня Гендрикова) Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1794

Сын: князь Волконский Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Волконская (графиня Гендрикова) Софья Ивановна

Смерть
04.03.1827

Мы используем куки для улучшения работы сайта.