Volkonskij Pëtr
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1759
Дата смерти04.03.1827
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волконская (графиня Гендрикова) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бригадир
Рождение ребёнка
1787
Сын: князь Волконский Иван Петрович
Мать ребёнка: Волконская (графиня Гендрикова) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Рождение ребёнка
1794
Смерть
04.03.1827