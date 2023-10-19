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Приклонский Михаил Иванович

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

13.10.1652

Дата смерти

04.03.1724

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1652

Отец: не указан

Мать: не указана

Царство Русское
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Приклонский Александр Михайлович

Мать ребёнка: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna

Бракосочетание
29.09.1704

Жена: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna

Рождение ребёнка
1710

Сын: Приклонский Богдан Михайлович

Мать ребёнка: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna

Рождение ребёнка
1710

Сын: Приклонский Николай Михайлович

Мать ребёнка: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna

Рождение ребёнка
22.05.1711

Сын: Приклонский Петр Михайлович

Мать ребёнка: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna

Рождение ребёнка
Около 1720

Дочь: Musina-Pushkina Natalja Mihajlovna

Мать ребёнка: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna

Рождение ребёнка
1720

Сын: Приклонский Иван Михайлович

Мать ребёнка: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna

Смерть
04.03.1724
Российская Империя
Российская Империя
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