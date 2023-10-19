Приклонский Михаил Иванович
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения13.10.1652
Дата смерти04.03.1724
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Приклонский Александр Михайлович
Мать ребёнка: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna
Бракосочетание
29.09.1704
Рождение ребёнка
1710
Сын: Приклонский Богдан Михайлович
Мать ребёнка: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna
Рождение ребёнка
1710
Сын: Приклонский Николай Михайлович
Мать ребёнка: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna
Рождение ребёнка
22.05.1711
Сын: Приклонский Петр Михайлович
Мать ребёнка: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna
Рождение ребёнка
Около 1720
Дочь: Musina-Pushkina Natalja Mihajlovna
Мать ребёнка: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna
Рождение ребёнка
1720
Сын: Приклонский Иван Михайлович
Мать ребёнка: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna
Смерть
04.03.1724
Российская Империя
Российская Империя