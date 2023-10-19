Приклонский Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1711
Дата смерти25.10.1774
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1711
Бракосочетание
1739
Жена: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
06.12.1755
Дочь: Волынская Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Приклонская Наталья Николаевна
Бракосочетание
1755
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Вульф Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Приклонская Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Козлова Настасья Петровна
Мать ребёнка: Приклонская Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Приклонский Григорий Петрович
Мать ребёнка: Приклонская Наталья Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.10.1774
Истра, Истра, Московская область