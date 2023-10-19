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Приклонский Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1711

Дата смерти

25.10.1774

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1711

Отец: Приклонский Михаил Иванович

Мать: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna

Бракосочетание
1739

Жена: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
06.12.1755

Дочь: Волынская Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Приклонская Наталья Николаевна

Бракосочетание
1755

Жена: Приклонская Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Вульф Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Приклонская Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Козлова Настасья Петровна

Мать ребёнка: Приклонская Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Приклонский Григорий Петрович

Мать ребёнка: Приклонская Наталья Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.10.1774
Истра, Истра, Московская область
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