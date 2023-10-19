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Козлова (Приклонская) Настасья Петровна
Козлова (Приклонская) Настасья Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1761
Пол
Женский
Отец
Приклонский Петр Михайлович
1711 г.р.
Мать
Приклонская (Бутурлина) Наталья Николаевна
1728 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец:
Приклонский Петр Михайлович
Мать:
Приклонская Наталья Николаевна
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