Приклонская (Бутурлина) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приклонская (Бутурлина) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1728

Дата смерти

15.09.1792

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1728

Отец: Бутурлин Николай Иванович

Мать: Бутурлина Мария Владимировна

Рождение ребёнка
06.12.1755

Дочь: Волынская Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Приклонский Петр Михайлович

Бракосочетание
1755

Муж: Приклонский Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Вульф Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Приклонский Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Козлова Настасья Петровна

Отец ребёнка: Приклонский Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Приклонский Григорий Петрович

Отец ребёнка: Приклонский Петр Михайлович

Смерть
15.09.1792
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