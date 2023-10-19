Приклонская (Бутурлина) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1728
Дата смерти15.09.1792
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1728
Рождение ребёнка
06.12.1755
Дочь: Волынская Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Приклонский Петр Михайлович
Бракосочетание
1755
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Вульф Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Приклонский Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Козлова Настасья Петровна
Отец ребёнка: Приклонский Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Приклонский Григорий Петрович
Отец ребёнка: Приклонский Петр Михайлович
Смерть
15.09.1792