Приклонский Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Работа или профессия
Неизвестно
гв.прапорщик
Рождение ребёнка
1790
Сын: Приклонский Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Приклонская (Дурова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Priklonskiy Alexandar Grigoriewich
Мать ребёнка: Приклонская (Дурова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Приклонский Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Приклонская (Дурова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Маслова (Приклонская) Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Приклонская (Дурова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
02.01.1804
Сын: Приклонский Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Приклонская (Дурова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Приклонский Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Приклонская (Дурова) Вера Александровна