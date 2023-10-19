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Приклонский Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Приклонский Петр Михайлович

Мать: Приклонская (Бутурлина) Наталья Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
гв.прапорщик
Рождение ребёнка
1790

Сын: Приклонский Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Приклонская (Дурова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Priklonskiy Alexandar Grigoriewich

Мать ребёнка: Приклонская (Дурова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Приклонский Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Приклонская (Дурова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Маслова (Приклонская) Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Приклонская (Дурова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
02.01.1804

Сын: Приклонский Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Приклонская (Дурова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Приклонский Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Приклонская (Дурова) Вера Александровна

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