Priklonskiy Alexandar Grigoriewich
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти18.08.1855
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Рождение ребёнка
1819
Сын: Приклонский Александр Александрович
Мать ребёнка: Nadezda Nikolayewna
Рождение ребёнка
1820
Сын: Приклонский Константин Александрович
Мать ребёнка: Nadezda Nikolayewna
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Приклонская Любовь Александровна
Мать ребёнка: Nadezda Nikolayewna
Рождение ребёнка
29.10.1829
Дочь: Пороховщикова Варвара Александровна
Мать ребёнка: Nadezda Nikolayewna
Рождение ребёнка
25.05.1831
Сын: Приклонский Иван Александрович
Мать ребёнка: Nadezda Nikolayewna
Рождение ребёнка
26.05.1835
Сын: Приклонский Николай Александрович
Мать ребёнка: Nadezda Nikolayewna
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кроткова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Nadezda Nikolayewna
Работа или профессия
Неизвестно
действительный статский советник, костромской губернатор
Смерть
18.08.1855