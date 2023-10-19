Priklonskiy Alexandar Grigoriewich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Priklonskiy Alexandar Grigoriewich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

18.08.1855

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Приклонский Григорий Петрович

Мать: Приклонская Вера Александровна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Приклонский Александр Александрович

Мать ребёнка: Nadezda Nikolayewna

Рождение ребёнка
1820

Сын: Приклонский Константин Александрович

Мать ребёнка: Nadezda Nikolayewna

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Приклонская Любовь Александровна

Мать ребёнка: Nadezda Nikolayewna

Рождение ребёнка
29.10.1829

Дочь: Пороховщикова Варвара Александровна

Мать ребёнка: Nadezda Nikolayewna

Рождение ребёнка
25.05.1831

Сын: Приклонский Иван Александрович

Мать ребёнка: Nadezda Nikolayewna

Рождение ребёнка
26.05.1835

Сын: Приклонский Николай Александрович

Мать ребёнка: Nadezda Nikolayewna

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кроткова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Nadezda Nikolayewna

Работа или профессия
Неизвестно
действительный статский советник, костромской губернатор
Смерть
18.08.1855
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