Приклонская (Дурова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приклонская (Дурова) Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Приклонский Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Приклонский Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Priklonskiy Alexandar Grigoriewich

Отец ребёнка: Приклонский Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Приклонский Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Приклонский Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Маслова (Приклонская) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Приклонский Григорий Петрович

Рождение ребёнка
02.01.1804

Сын: Приклонский Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Приклонский Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Приклонский Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Приклонский Григорий Петрович

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