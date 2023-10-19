Приклонская (Дурова) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Приклонский Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Приклонский Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Priklonskiy Alexandar Grigoriewich
Отец ребёнка: Приклонский Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Приклонский Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Приклонский Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Маслова (Приклонская) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Приклонский Григорий Петрович
Рождение ребёнка
02.01.1804
Сын: Приклонский Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Приклонский Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Приклонский Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Приклонский Григорий Петрович