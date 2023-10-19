Бутурлина (Долгорукова) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1696
Дата смерти26.04.1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.05.1717
Рождение ребёнка
28.07.1728
Дочь: Приклонская Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Бутурлин Николай Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.04.1744