Бутурлина (Долгорукова) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутурлина (Долгорукова) Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1696

Дата смерти

26.04.1744

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1692 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.05.1717

Муж: Бутурлин Николай Иванович

Рождение ребёнка
28.07.1728

Дочь: Приклонская Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Бутурлин Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.04.1744
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