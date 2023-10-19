Волынская (Приклонская) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1755
Дата смерти15.05.1812
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1755
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волынский Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Волынский Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волынский Иван Михайлович
Отец ребёнка: Волынский Михаил Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.05.1812