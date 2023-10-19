Волынская (Приклонская) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волынская (Приклонская) Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1755

Дата смерти

15.05.1812

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1755

Отец: Приклонский Петр Михайлович

Мать: Приклонская Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волынский Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Волынский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волынский Иван Михайлович

Отец ребёнка: Волынский Михаил Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.05.1812
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