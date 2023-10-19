Волынский Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волынский Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волынский Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Волынская Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волынский Иван Михайлович

Мать ребёнка: Волынская Анастасия Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
действ. статский советник
Смерть
1799
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