Волынский Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1799
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волынский Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Волынская Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волынский Иван Михайлович
Мать ребёнка: Волынская Анастасия Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
действ. статский советник
Смерть
1799